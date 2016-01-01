هكذا كشف تدبير الفائض الاختلالات في عمليات الحركة الانتقالية
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كشف التأخر في تدبير الفائض وسد الخصاص من قبل المندوبيات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعدد من الجهات، اختلالات كبيرة شابت عمليات تعيين وحركات انتقالية سابقة.
و وفق يومية الصباح، فقد تم تم الوقوف، خلال الموسم الجديد، في بعض الثانويات على أن الفائض فيها من الأطر مضاعف لحاجاتها وبنيتها التحتية.
وأضاف الخبر أن 32 أستاذا بدون قسم بثانوية بإمنتانوت، ومعينون جدد يحظون بالقرب من المدن.
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