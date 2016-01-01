الرئيسية | مستجدات التعليم | وزارة التربية الوطنية ترد على مروجي ما قيل أنها صورة أغلفة كتب تربية اسلامية جديدة

وزارة التربية الوطنية ترد على مروجي ما قيل أنها صورة أغلفة كتب تربية اسلامية جديدة

بواسطة أخبارنا المغربية 42 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وزارة التربية الوطنية ترد على مروجي ما قيل أنها صورة أغلفة كتب تربية اسلامية جديدة

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى إصدار بلاغ توضيحي عاجل للرأي العام الوطني ترد فيه على مجموعة من الصورة التي انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي قيل أنها تخص واجهة بعض كتب التربية الإسلامية المنقحة الصادرة حديثا.

وزارة بلمختار نفت في بلاغها جملة وتفصيلا تلك الادعاءات مؤكدة أن الصور المتداولة هي مفبركة ولا علاقة لها بتلك الكتب المطروحة حاليا في الأسواق.

وفيما يلي نص البلاغ :

خلافا لما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صور لبعض أغلفة مقررات التربية الإسلامية، تؤكد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للرأي العام الوطني والتعليمي، وللتلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات وأولياء الأمور، أن صور الأغلفة المروج لها مفبركة ولا تمت بصلة لأي مقرر معتمد لمادة التربية الإسلامية.

والوزارة إذ تأسف على ما يتم الترويج له، فإنها تجدد تأكيدها على أن الكتب المدرسية المصادق عليها والمقررة رسميا تحمل على وجه الغلاف الوسمة المكونة من العلامة البصرية للوزارة، وتحتها عبارة مصادق عليه من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وعلى ظهره رقم وتاريخ المصادقة.

 

مجموع المشاهدات: 40 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات