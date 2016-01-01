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في قرار مفاجئ، بلمختار يعفي المدير الإقليمي بطنجة أصيلة من مهامه

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
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في قرار مفاجئ، بلمختار يعفي المدير الإقليمي بطنجة أصيلة من مهامه

أخبارنا المغربية :طنجة

 

أفادت مصادر نقابية أن وزارة التربية الوطنية قد أصدرت قرارا مفاجئا يقضي بإعفاء مديرها الإقليمي بطنجة أصيلة محمد ابركان.

وحسب ذات المصدر، فإن لجنة وزارية حلت على وجه السرعة بمقر المديرية لإبلاغ المسؤول القرار الصادر في حقه وهو الذي لم يعمر في منصبه أكثر من 8أشهر فقط.

هذا. ولم يتبين لحدود الساعة الدافع الذي الذي جعل بلمختار يصدر قراره في حق المسؤول التعليمي.

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