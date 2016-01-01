رسميا : هذا هو الإسم الجديد الذي ستأخذه الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل

توصلنا من مصادر عالية الدقة بخبر مفاده أن الإطار القانوني للكلية المتعددة التخصصات تم تغيره مساء أمس وذلك بعد عقد إجتماع لمجلس الجامعة الذي خلص بصفة رسمية إلى المنحى الأكاديمي الجديد والحلة الجديدة التي ستنطبق على الكلية حيث تم تغير اسم الكلية، من الكلية المتعددة التخصصات بتطوان إلى كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمرتيل



وتأتي هذه القفزة الأكاديمية النوعية نتيجة المجهودات الجبارة التي يقوم بها عميد الكلية الدكتور فارس حمزة على عدة مستويات منها التنسيق والإجتماع والتواصل مع الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة …



فمشكل الإكتظاظ وقلة الموارد المالية والبشرية كما أشرنا في مقالات سابقة ،لم تمنع عميد الكلية من مواصلة بناء الصرح العلمي الذي أصبح يضاهي الجامعات المغربية الكبرى .



مما مكن الكلية من فتح أسلاك الماستر والدكتوراه وإعطاء إشعاع أكاديمي يتجلى في انفتاح الكلية على المحيط الخارجي وربط شراكات علمية يستفيذ منها الطلبة في تكوينهم العلمي والعملي أيضا .