الجامعات ترفض أداء أجور طلبة الدكتوراه بعد مرور سنة على توقيع العقود
أخبارنا المغربية :
بدأت رقعة الغضب بين طلبة الدكتوراه تتسع بعد مرور أزيد من سنة على توقيعهم لعقود عمل مع الجامعات بهدف تدريس الطلبة مقابل تعويض شهري يصل إلى 5000 درهم، وهو المشروع الذي جاء به لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
فبعد تقديم خدمات التدريس بشكل فعلي للطبلة من خلال ساعات عمل تتجاوز 15 ساعة في الأسبوع، لازالت رئاسات الجامعات ترفض صرف التعويضات، فيما رفعت الوزارة المعنية يدها على هذا الملف، ورمت بالكرة في ملعب مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الجامعية، وفق ما أوردته يومية "المساء" في عدد الاثنين.
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