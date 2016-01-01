هكذا بررت ولاية الدار البيضاء "المجزرة" التي طالت الأساتذة المتدربين
قامت قوات الأمن أمس الأحد، بمنع محاولة أطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي، تنظيم مسيرة احتجاجية "غير مرخص لها، بتقاطع شارع الجيش الملكي وشارع الحسن الثاني بتراب عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا".
وأوضح بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء-سطات، أن هذا "المنع يأتي تطبيقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل، وحرصا من السلطات العمومية على الحفاظ على الأمن العام ومن أجل التصدي لتعطيل مصالح المواطنين وعرقلة حركة المرور والسير بالشارع العام وتعريض الممتلكات للخطر".
وأضاف البلاغ أنه تم "تسجيل ثماني حالات تظاهر بالإصابة والإغماء من بين المشاركين في المسيرة الاحتجاجية الذين تم نقلهم إلى مستشفى مولاي يوسف، حيث غادروه بعد ما تم التأكد من سلامتهم".
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