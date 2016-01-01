فضيحة : تلاعب في نقط الطلبة بكلية الحقوق أكدال بالرباط
أخبارنا المغربية
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل داخل كلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إثر اكتشاف تزوير نقط طلبة بالفصل السادس شعبة العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
و وفق يومية الأخبار فإن رئاسة الجامعة عمدت إلى طي الفضيحة حتى لا تصل إلى القضاء، من خلال طمس الملف والتقارير التي وجهها أساتذة داخل الشعبة بعد اكتشاف أمر التزوير والتلاعب بنقط الطلبة.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، فإنه بعد مراجعة محضر نتائج الدورة الأولى للفصل السادس علوم سياسية وعلاقات دولية، القسم الفرنسي، فوجئت أستاذة تعمل بالكلية بتعديل نقطتين لبحثين أنجزهما طالب وطالبة، بحيث تم تغيير نقطة الطالب من 0 إلى 14 وتقطة الطالبة من 0 إلى 13، إثر ذلك تقدمت الأستاذة المعنية بتقرير حول الموضوع إلى عميد الكلية.
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