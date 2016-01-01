فضيحة : أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير يكشف فضائح مباراة توظيف على المقاس (وثائق)

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " برسالة طعن وجهها السيد هشام مفتاح ، وهو أستاذ مؤهل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكاير ، إلى السيد وزير التعليم العالي ، تحت اشراف مدير المدرسة المذكورة سالفا ، حيث كشف بالملموس ، تلاعبات خطيرة شابت مباراة توظيف أستاذين للتعليم العالي مساعدين ، تخصص الهندسة الميكانيكية ، و هي نفس تخصصه ، لكن المثير في الأمر حسب نص الرسالة ، أن هذه المباراة عين لها كلجنة أساتذة من تخصصات بعيدة كل البعد عن المادة المتبارى عليها ، وهو ما يتنافى مع القانون المنظم رقم 1126,97 من المادة الخامسة ( الوثيقة )، بالإضافة إلى تواجد نائب مدير المؤسسة ضمن أعضاء اللجنة المشرفة على المباراة ، و هو ما يتعارض مع فلسفة الحياد و تكافئ الفرص التي ينبغي على الإدارة التحلي بها.

الخطير في القضية أن لائحة المتبارين على هذه المناصب الجديدة لم يتم الإعلان عنها إلا يوم المباراة ( الوثيقة ) أي 30 شتنبر الماضي ، وهو ما يفسر بكل وضوح أن المباراة أجريت على مقاس أشخاص بعينهم ، لاسيما يقول المشتكي ، عبر نص الرسالة الموجهة إلى وزير التعليم العالي أن متباريين صرحا علنا انهما من " سيغنما " بهذين المركزين قبل إجراء المباراة .

هشام مفتاح اكد من خلال تصريح لـ " أخبارنا المغربية " انه تقدم بطعنه يوم المباراة ، و أنه راسل كل الجهات المسؤولة ، التي قال أنها التزمت الصمت ، ولم تقم حتى بواجب الرد على هذا الطعن ، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع الخطاب الملكي الأخير الذي أكد من خلاله جلالة الملك على أنه : "من غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس ، وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة "، و الخوف كل الخوف يضيف ذات المتحدث أن يتوصل المتباريين برسالة التعيين ، حينها لن يعود بعده مجالا للشكوى او الاحتجاج .