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المجلس الإقليمي لمديونة يحد من معاناة تلاميذ في حالة هشاشة باقتنائه لأربه حافلات مدرسية

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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المجلس الإقليمي لمديونة يحد من معاناة تلاميذ في حالة هشاشة باقتنائه لأربه حافلات مدرسية المجلس الإقليمي لمديونة يحد من معاناة تلاميذ في حالة هشاشة باقتنائه لأربه حافلات مدرسية

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

يخرجون في ظلمة الصباح الباكر، و لا يعودون حتى أول الليل! ليسوا تجارا بالأسواق الأسبوعية و لا عمال مناجم ، ولا عمال مياومين، بل هم تلاميذ يقضون ما بين ساعة إلى 6 ساعات ومن ستة كيلومترات إلى إحدى عشرة  كيلومترا من " التنقل " اليومي، من وإلى مؤسساتهم التعليمية التي يدرسون بها! حيث لا حافلات نقل مدرسي ، اللهم من سيارات نقل سري أو أجرة قد تفي بالغرض ، رغم ما تكلف من مصاريف أثقلت كاهل آباء يعانون بدورهم من الهشاشة .

من نتحدث عنهم ، هم تلاميذ الجماعات القروية التابعة لإقليم مديونة وبالأخص القادمون من الجماعات القروية كسيدي حجاج وجماعة مجاطية أولاد طالب ، ممن يتابعون دراستهم بكل من إعدادية الإمام الشاطبي وثانوية ابن بطوطة بجماعة مديونة، حيث حمل  المجلس الإقليمي خبرا سارا لهم ، بعدما برمج و للأول خلال شهر أبريل الماضي ميزانية خاصة من أجل اقتناء حافلات لتمكين هؤلاء التلاميذ من التنقل وفق ظروف مريحة نحو مؤسساتهم التعليمية البعيدة .

و بالفعل فقد توصل المجلس الإقليمي صبيحة هذا اليوم بأربع حافلات التي سيستفيد منها تلاميذ إقليم مديونة ، على أن يقوم باقتناء حافلات أخرى بداية كل موسم دراسي ، إلى أن يتم  تغطية كل المجال القروي .

وفي اتصال هاتفي لـ " أخبارنا " مع مع رئيس المجلس الإقليمي ، فقد أكد لنا هذا الأخير أنه سيلتزم كل سنة ببرمجة مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي ، حتى نصل إلى العدد المطلوب من الحافلات التي سيستفيد منها تلاميذ المنطقة ، يؤكد ذات المتحدث.

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