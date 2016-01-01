ورزازات : ازيد من 200 تلميذ بداخلية " ثانوية ابن الهيثم التقنية يدخلون اسبوعهم الاول في الاضراب والمسؤولين خارج التغطية

أخبارنا المغربية ــ محمد ايت حساين

خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بعد انتخابات 7 اكتوبر 2016، إن الادارة المغربية تعاني "من التضخم ومن قلة الكفاءة وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين وتعاني بالأساس من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ يضمن لهم راتبا شهريا دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه".

حق يضيع ، تلميذ يهان ، نريد الخوض في رهان التغيير ، نريد الغوص في مدمار النضال والدفاع عن ابسط الحقوق ، سنسمع الكل صوتنا ، فلا تنازل بعد الان ، جميعا ضد الفساد " الفساد الاداري المذقع "، بهذه الشعارات يواصل ازيد من 200 تلاميذ وتلميذة الذين يتابعون دراستهم بثانوية ابن الهيثم التقنية بورزازات والذين يقطنون بداخلية الثانوية، منذ يوم الاربعاء الماضي، والى حدود كتابة هذا الخبر ، اضرابهم حيث رفضوا الدخول إلى الداخلية وامتنعوا عن تناول وجباتهم اليومية بنفس الداخلية اعتراضا على المعاملة السيئة التي يلاقونها من المسؤولين عن تسيير هذه المؤسسة والتي وصلت حد إطعامهم بمأكولات غير صالحة للاستهلاك متمثلة في المقارونية وواجبات اخرى التي وجدو فيها بعض الحشرات ، انظر الصور.

التلاميذ رفعوا شعارات تحدثوا فيها عن غياب النظافة بالمطعم والمرقد ، كما استغربوا عدم قيام الادارة والمقتصد والمسؤول عن المخزن بواجب مراقبة المواد الغدائية التي تدخل المؤسسة ويستهلكها التلاميذ.

كما استنكرت عائلات التلاميذ اقدام مؤسسة الداخلية التابعة لثانوية ابن الهيثم التقنية باجبار ابنائها بمغادرة اسواء المؤسسة يوميا على الساعة الثامنة صباحا ولا تسمح لهم الادارة حسب تعبيرهم بالدخول الا في الساعة الثانية عشر زوالا ومن الساعة الثانية زوالا الى الساعة السادسة مساءا ، وهو ما قد يجعل ابنائهم ينحرفون ، محملين كامل المسؤولية لادارة الداخلية ، وطالبو في نفس الوقت والي جهة درعة تافيلالت وعامل اقليم ورزازات بالدخل الفوري والعاجل للانقاد ابنائهم من الضياع التي قد تترتب عنه هذه الممارسات الامهنية للادارة المؤسسة المذكورة وذالك تنفيذا للتوجيهات السامية الرامية الى اعطاء العناية الكافية للمتمدرسين ، وتنفيذا للخطاب السامي الذي القاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بمناسبة افتتاح الدورة الشتريعية الاولى بعد انتخابات 7 اكتوبر والذي تحدث عن الادارة وعلاقتها بالمواطنين.

و أضاف المعنيون، أن التلاميذ القاطنين بالداخلية، أصبحوا اليوم أكثر من أي وقت مضى، مهددين بالعودة في حال سبيلهم و التخلي عن دراستهم، أمام غياب وجبات الطعام نظيفة بالداخلية، ومطالب اخرى ،مطالبين المسؤولين و الجهات الوصية بتحمل مسؤولياتها، داعين الجمعيات المدنية و الحقوقية بجهة درعة تافيلالت بالتدخل العاجل لوضع حد لما أسموه "كارثة" تهدد المسيرة الدراسية لتلاميذ وتلميذات الداخلية.

وعن المطالب المسطرة من طرف التلاميذ المحتجين والتي اكدوا انهم لن يتنازلوا الا اذا تم تحقيقها ، " استجابة الاطعمة المقدمة لجميع المعايير الصحية، اعادة تشكيل طاقم المطبخ من طباخين واعوان ، الحفاظ على نظافة المطبخ من اواني وقاعة الاكل وموائد، الحضور الى الواجبات الغدائية غير الزامي ، التركيز على نظافة المراقد والمرافقق الصحية وذلك بتوفير عاملات وعمال النظافة ووسائلها، تجهيز المراقد بكل ما هو ضروري كالمصابيح....، تجهيز احد مراقد الاناث للمطالعة (طاولات وكراسي) ، توفير المطبعة لتلاميذ الداخلية ، توفير الماء الساخن للاستحمام والوضوء ، توفير ورقة الحمام كل اسبوع واحد ، الاحترام ضروري من طرف المعلمين الداخليين والحارس العام والمدير وجميع الاطر التربوية، توفير الامن (حارس ليلي ) خاص بالداخلية ، توفير وسائل الانشطة الموازية ( الرياضة. كرة القدم.....) ، فتح باب الداخلية للتلاميذ ( سيتم التركيز على المطلب ) لا ماوى لنا الى نفحات البرد في الشتاء والحرارة المفرطة في الصيف، تخصيص ساعات محددة في نهاية الاسبوع لمشاهدة التلفاز انقتاحا على العالم الخارجي ، وفي الاخير ختم التلاميذ مطالبهم بقولهم انهم سيستمرون في اضرابهم الى ان يتم تلبية جميع المطالب ، مؤكدين ان الجميع في الداخلية مسؤولين عن تنظيم الاضراب وبدون استثناء ، وذلك تحت شعار كلنا متحدين ضد الفساد والمفسدين.

وفي اتصال هاتفي بعدد من اوياء التلاميذ اكدوا استعدادهم تنظيم احتجاجات امام المؤسسة ردا على معاناة ذويهم بالداخلية،بعدما ذهبت شكاياتهم لدى المسؤولين أدراج الرياح.