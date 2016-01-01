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فضيحة .. بسبب الإكتظاظ تلاميذ يدرسون داخل مقهى بضواحي أكادير

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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فضيحة .. بسبب الإكتظاظ تلاميذ يدرسون داخل مقهى بضواحي أكادير

حميـد باعــزي - أخبارنا المغربية

توصلت " أخبارنا المغربية " بصور لقاعة دراسية تابعة لمدرسة تدوارت الإبتدائية بجماعة الدراركة بعمالة أكادير إدوتنان، تم إنشاؤها بفضاء مقهى سابق بمنطقة تدوارت،ويرجع السبب للإكتظاظ الذي تعرفه المؤسسة التعليمية الإبتدائية.

و تعود هذه الصور التي تنشرها جريدة أخبارنا المغربية حصريا لقرائها،  لقاعة دراسية تم إنشاؤها داخل ” كراج مقهى “، حيث التلاميذ ينتظرون من أن تجد مشاكلهم العالقة حلا على يد المسؤولين المحليين أولا والإقليميين ثانيا…إلا أن لا حياة لمن تنادي في الوقت الذي تبقى المصالح الشخصية فوق المصالح العامة كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمانيين بحر الأسبوع الماضي.

للإشارة فإن ” تدوارت ” التابعة ترابيا لجماعة وقيادة الدراركة، تبعد فقط بحوالي كيلومترات قليلة عن مدينة أكادير السياحية…

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