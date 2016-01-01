بنساسي يوجه اتهامات خطيرة لعميد الكلية المتعددة الاختصاصات بتطوان

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في تصريح خاص لموقع " أخبارنا المغربية " ، اكد السيد محمد بنساسي الكاتب العام للإتحاد الوطني لطلبة المغبر ، ان الكلية المتعددة التخصصات بتطوان تعيش هذا الموسم (2016/2017) على وقع احتجاجات تنديدية وسخط عارم في صفوف الطلبة، مردها بالاساس إلى تجاوزات بالجملة وخروقات مهولة، خيمت على مختلف تفاصيل عملية تدبيرها و تسيرها منذ انطلاق الموسم الجامعي الحالي إلى اليوم..

ذات المتحدث أكد أن ازمة الزبونية والمحسوبية و" باك صاحبي " تنتصر على قاعدة الشفافية والوضوح والنزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، في إقبار تام لمضامين الخطاب السامي الأخير لجلالة الملك، الرامي إلى إصلاح الإدارة وتحسين أدائها وتعليل تصرفاتها.

كما شدد بنساسي على أن الغموض واللبس كانتا الصفتين البارزتين اللتين شابتا مختلف مراحل عملية اجتياز سلك الماستر بذات الكلية، بدءا من عملية الانتقاء الأولي، التي أشرف عليها نائب العميد المعروف في أوساط الكلية بين الطلبة بسمعته السيئة، مرورا بالمباراة (حدث ولا حرج) وصولا إلى اللوائح النهائية، وذلك بما يخدم مطامح ومصالح السيد العميد وبعض أشباه الأساتذة من الموالين له في جو يحيل على أكثر من تساؤل.

و استكر الكاتب الوطني ما وصفه بالابتزاز و المساومة (عين/بين) في أحلام وآمال الطلبة ، ضاربيين الضمير المهني عرض الحائط، هذا الأخير الذي أضحى وللأسف الشديد بين أيدي السيد العميد يحتكم للمال والنفوذ وقاعدة " باك صحبي " دون رقيب ولا حسيب، همه الوحيد استنزاف جيوب الطلبة واستغلال أوليائهم المغلوب على أمرهم.

و من جهة ثانية صرح بنساسي أن المعايير والشروط و المساطر المعتمدة في عملية اجتياز سلك الماستر، شابتها تلاعبات فاضحة ، حيث جعلها العميد على المقاس بما يخدم ذلك جبروته وجبروت زبانيته التي لا حدود لها، في موقف يندى له الجبين، و تساؤل وجهه بإلحاح إلى رئيس الجامعة والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

ليختم بنساسي حديثه لـ " أخبارنا " متسائلا السبل الكفيلة بإصلاح الإدارة ، لا سيما ان هناك من يعاكس التيار، وفق ممارسات مشينة و خروقات فاضحة، تسيء لمرتكبيها وتحط من صورة المؤسسة، و عن الكفية التي بموجبها يمكن الرقي أدائها و تحسين مردوديتها، خاصة أن هناك من يغرد خارج السرب ، حيث طالب بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق لكشف خيوط الفضيحة وتقديم المتورطين في ذلك للقضاء ليقول كلمته.