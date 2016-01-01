هذا موعد إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات الباكالوريا دورة 2017

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2017 سيتم حصرا على البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس (3 نونبر 2016) وإلى غاية يوم 5 دجنبر 2016 كآخر أجل للترشيح.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن باب الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا بصفة مترشحين أحرار سيفتح للذين تتوفر فيهم شروط إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي، منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير الحاصلين على البكالوريا في دورات سابقة؛ والترشح في شعبة لم يسبق الحصول فيها أو في إحدى مسالكها على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة؛ وألا يكون المترشح قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من دوراتالسنوات الماضية بدون مبرر مقبول.



كما سيفتح باب الترشيح لهؤلاء المرشحين من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)؛ وإيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 5 دجنبر 2016، على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية؛ وتضمين ملف الترشيح التزاما مصادق على صحة توقيعه يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.



وأشار البلاغ إلى أن العدد الأقصى لدورات الباكالوريا المسموح للمترشح الحر باجتيازها، هي ثلاث.



وأكد المصدر ذاته أنه يتعين على المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف شروط إجراء الاختبارات والتصحيح، إرفاق ملفات ترشيحهم بملف صحي يثبت وجود حالة الإعاقة وصنفها ودرجتها مع طلب في الموضوع.



وستعمل الوزارة، يضيف البلاغ، على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات الباكالوريا قبل 24 دجنبر 2016، على أن تخصص الفترة الممتدة من 26 دجنبر 2016 إلى 03 يناير 2017 لتقديم الشكايات إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.



وسيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات الباكالوريا دورة 2017 يوم 12 يناير 2017. ويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.