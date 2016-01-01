مشروع الاستراتيجية الإقليمية لتدبير المخاطر بالوسط المدرسي محور لقاء بشيشاوة

شكل موضوع "مشروع الاستراتيجية الإقليمية لتدبير المخاطر بالوسط المدرسي"، محور لقاء تكويني نظم مؤخرا بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني بشيشاوة، وذلك لفائدة منسقي جماعات الممارسات المهنية التسعة بالإقليم.



وحسب بلاغ للمديرية، فقد تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية التشارك في بناء مشروع متكامل لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة والاستعداد لها أو توقعها بالمؤسسات التعليمية التابعة للإقليم.



وفي هذا الصدد، شدد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد ابراهيم المعدري، على ضرورة تبني عدة مقاربات قانونية وتربوية واجتماعية وصحية وأمنية قصد الإحاطة الشاملة بجميع أنواع المخاطر التي تهدد حياة التلميذات والتلاميذ وكذلك الأطر الإدارية والتربوية على حد سواء.



وأشار السيد ابراهيم المعدري، في هذا السياق، إلى تبني عملية إشراك التلاميذ في هذا المشروع كخطوة فعالة لإنجاح المخطط الاستراتيجي المحلي أو الإقليمي لتدبير المخاطر.



وبدوره، شدد رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية في كلمة بالمناسبة، على الاهتمام البالغ الذي توليه المديرية لهذا الملف من خلال تتبع مشاريع المؤسسات التعليمية في هذا الشأن.



ومن جهته، قدم رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية، عرضا، أبرز من خلاله مكونات الاستراتيجية الاقليمية، ومراحل اعداد المخطط الاقليمي لتدبير المخاطر، والاهداف بعيدة المدى، والاخطار المحدقة بمؤسسات التعليم بإقليم شيشاوة، فضلا عن الاستعداد والتهيء قبل حدوث الكارثة، والاسعافات الأولية.



كما تم بهذه المناسبة، تقديم مجموعة من المشاريع خاصة ببعض المؤسسات التعليمية مثل مجموعة مدارس النزالة، ومجموعة مدارس أسراتو وكذا ثانوية محمد الخامس الاعدادية وثانوية للاعزيزة الاعدادية.