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التساقطات المطرية تعري واقع حجرات دراسية وأطر تربوية تدق ناقوس الخطر

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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التساقطات المطرية تعري واقع حجرات دراسية وأطر تربوية تدق ناقوس الخطر

أخبارنا المغربية - جمال مايس

ذكرت مصادر ل "أخبارنا" أن مدرسة اولاد عطو بالمديرية الإقليمية للفقيه بن صالح ، شهدت مساء أمس الثلاثاء حالة من الخوف  والصدمة ، جراء  التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة ، حيث عرت واقع الأقسام الدراسية الهشة ، فغمرت المياه الحجرات و انتفخت الأسقف وباتت على وشك السقوط فوق رؤوس التلاميذ والأساتذة، وهو ما يدق معه ناقوس الخطر .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالوضع يتطلب تدخل المسؤولين في أقرب وقت ،من أجل تفادي سقوط هذه الألواح وتجنب مالا يحمد عقباه.

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