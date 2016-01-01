التساقطات المطرية تعري واقع حجرات دراسية وأطر تربوية تدق ناقوس الخطر
بواسطة 27 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية - جمال مايس
ذكرت مصادر ل "أخبارنا" أن مدرسة اولاد عطو بالمديرية الإقليمية للفقيه بن صالح ، شهدت مساء أمس الثلاثاء حالة من الخوف والصدمة ، جراء التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة ، حيث عرت واقع الأقسام الدراسية الهشة ، فغمرت المياه الحجرات و انتفخت الأسقف وباتت على وشك السقوط فوق رؤوس التلاميذ والأساتذة، وهو ما يدق معه ناقوس الخطر .
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالوضع يتطلب تدخل المسؤولين في أقرب وقت ،من أجل تفادي سقوط هذه الألواح وتجنب مالا يحمد عقباه.
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