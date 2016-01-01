شوهة...أخطاء بالجملة في لوائح المقبولين لاجتياز مباريات التشغيل ب"الكونطرا" بالتعليم

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أصبحت لوائح المقبولين لاجتياز مباريات التشغيل بالتعاقد بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي أعلن عنها قبل يومين مثار سخرية النشطاء الفايسبوكيين والذين تبادلوا مجموعة من الصور التي تظهر أخطاء فادحة وقعت فيها الأكاديميات.

ومن بين "الكوارث " المسجلة نجد نجاح شخص في الانتقاء الأولي يدعى "جيمس رودريغيز" وهو بالمناسبة اسم لاعب ريال مدريد الكولومبي الأصل، كما ضمت إحدى اللوائح مرشحين مقبولين لاجتياز المباراة، أحدهما من مواليد 2015 والآخر تاريخ ازدياده المسجل هو 19 يناير 2021.

هذا ورغم الدعوات لمقاطعة المباراة، إلا أن مراكز الأكاديميات الجهوية عرفت إفبالا كبيرا الشيء الذي يؤشر على حالة اليأس التي وصل إليها خريجو الجامعات والذين باتوا يبحثون عن أي بارقة أمل تنير مستقبلهم المظلم.