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بوغنبور : إذا كان البعض يتظاهر تضامنا مع"لمجرد" ألا يستحق قرار إلغاء المجانية في التعليم ثورة ؟

بواسطة أخبارنا المغربية 47 دقيقة مضت
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بوغنبور : إذا كان البعض يتظاهر تضامنا مع"لمجرد" ألا يستحق قرار إلغاء المجانية في التعليم ثورة ؟

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

 

في سياق ردود الأفعال القوية التي أعقبت قرار إلغاء مجانية التعليم بالمغرب ، وما وازاها من استنكار شديد ، لاسيما بين طبقات الشعب المسحوقة التي لن يكون بمقدورها تحمل نفقات إضافية علاوة على أوضاعها الاجتماعية المزرية ، نشر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ، السيد عبد الرزاق بوغنبور ، تدوينة نارية عبر حسابه الفيسبوكي ، عبر خلالها عن خطورة هذه الخطوة ( إلغاء مجانية التعليم ) التي تتجه الحكومة نحو تفعيلها ، حيث أكد أن قرارا من هذا القبيل لابد ان يقابل بـ " ثورة " شعبية ، مستغربا في ذات الأوان كيف أن البعض خرج للتظاهر تضامنا مع قضية " سعد المجرد " المدان في ملف اغتصاب ، في وقت التزم فيه الصمت حيال هذا الموضوع الخطير والحساس ،الذي يمس بالأساس أبناء الشعب من الطبقات الفقيرة .

ورغم نفي الخبر ، فإن كثيرا من المتتبعين للمشهد السياسي ، اعتبروا طرح فكرة " خوصصة التعليم " محاولة لجس نبض الشارع المغربي ، قبل الإقدام على تفعيلها ، خاصة أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران سبق له مرارا أن لوح بهذا الطرح ، الذي اعتبره بديلا لحل مشاكل التعليم ، فيما اعتبره البعض " هدية في طبق من ذهب " سيقدمها بنكيران إلى " لوبي " التعليم الخصوصي ، من أجل استنزاف جيوب المستضعفين من أبناء الشعب . 

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