الأمنُ يوقِفُ مسيرةََ احتجاجيةََ لطلبة خريبكة
نورالدين ثلاج-خريبكة :
أَوْقَفَتْ قوات الأمن العمومية بمدينة خريبكة، مساء اليوم الخميس 01 دجنبر، مسيرة طلابية كانت في طريقها إلى عمالة الإقليم احتجاجا على التماطل في الاستجابة للملف المطلبي الذي وضعه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب موقع خريبكة لدى إدارة الكلية.
وَحاصَرَتِ القوات العمومية الطلبة وأرغمتهم على البقاء داخل الحرم الجامعي، حيث تواصل النقاش داخل الحليقة مع استمرار التطويق الأمني لبابي الكلية ، إذ تدارس الطلبة المحتجون الوضعية الكارثية التي تعيشها الكلية من خلال افتقار المكتبة للكتب والمراجع، إضافة إلى مطلب التعجيل بالمنحة وفتح سلك الماستر وحل مشكل استيفاء الوحدات (أربع وحدات) .
كما يُطالِبُ المحتجون بتوفير الأعمال التوجيهية (TD) والأعمال التطبيقية (TP)، بالإضافة إلى تخفيض سعر النسخ وتحسين جودته وهكذا الأزمنة المتعلقة بالمقصد.
وحسب ما جاء في الملف المطلبي الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، يطالبُ طلبة كلية خريبكة بتوفير الخرجات الميدانية وتحسين البنيات التحتية.
شاشة أخبارنا
هذه هي نتائج الاختبارات التي أجراها مكتب سلامة المنتوجات الغذائية على "الشعرية الصينية"
أخبارنا المغربية كشفت نتائج الاختبارات التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن عدم وجود أي مواد بلاستيكية بالشعرية الصينية المتوفرة في الأسواق المغربية. و صرح ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟