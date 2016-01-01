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الأمنُ يوقِفُ مسيرةََ احتجاجيةََ لطلبة خريبكة

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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الأمنُ يوقِفُ مسيرةََ احتجاجيةََ لطلبة خريبكة

 

نورالدين ثلاج-خريبكة :

أَوْقَفَتْ قوات الأمن العمومية بمدينة خريبكة، مساء اليوم الخميس 01 دجنبر، مسيرة طلابية كانت في طريقها إلى عمالة الإقليم احتجاجا على التماطل في الاستجابة للملف المطلبي الذي وضعه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب موقع خريبكة لدى إدارة الكلية.

وَحاصَرَتِ القوات العمومية الطلبة وأرغمتهم على البقاء داخل الحرم الجامعي، حيث تواصل النقاش داخل الحليقة مع استمرار التطويق الأمني لبابي الكلية ، إذ تدارس الطلبة المحتجون الوضعية الكارثية التي تعيشها الكلية من خلال افتقار المكتبة للكتب والمراجع، إضافة إلى مطلب التعجيل بالمنحة وفتح سلك الماستر وحل مشكل استيفاء الوحدات (أربع وحدات) .

كما يُطالِبُ المحتجون بتوفير الأعمال التوجيهية (TD) والأعمال التطبيقية (TP)، بالإضافة إلى تخفيض سعر النسخ وتحسين جودته وهكذا الأزمنة المتعلقة بالمقصد.

وحسب ما جاء في الملف المطلبي الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، يطالبُ طلبة كلية خريبكة بتوفير الخرجات الميدانية وتحسين البنيات التحتية.

 

 

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