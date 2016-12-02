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هذا هو موقف جماع العدل و الإحسان حول إلغاء مجانية التعليم

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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هذا هو موقف جماع العدل و الإحسان حول إلغاء مجانية التعليم

أخبارنا المغربية 

أدانت جماعة "العدل والإحسان" بشكل قاطع، أي مس بمجانية التعليم مهما كانت الأسباب والأشكال والمبررات.

و قالت الجماعة وفق بلاغ صادر عنها، أن ما يحصل في هذا القطاع ناتج، عن ما أسمته "التوجهات اللامسؤولة واللاوطنية التي ينتهجها صناع القرار التربوي ببلادنا".

و وصفت الجماعة إلغاء مجانية التعليم بـ"خيانة وطنية وجريمة في حق أبناء الشعب المغربي، وتنكر لاحتجاجاته من أجل مدرسة وطنية تسع جميع أبناء المغرب وبناته". 

وحمّلت الجماعة في البلاغ ذاته، الدولة وجهاتها الحكومية كامل المسؤولية في انهيار منظومة التربية والتكوين، وما يستتبع ذلك من ضياع للأجيال وتبديد للفرص والأموال.

 
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