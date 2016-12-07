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عيوش يدعو إلى طرد النقابات و السياسيين من مجلس عزيمان

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عيوش يدعو إلى طرد النقابات و السياسيين من مجلس عزيمان

أخبارنا المغربية 

خرج نور الدين عيوش، الفاعل في قطاع الإشهار وعضو "المجلس الأعلى للتعليم"، عن صمته بشأن تداعيات الرأي الذي عرضته الهيئة التي يرأسها المستشار الملكي، عمر عزيمان، حول مجانية التعليم.

و قال عيوش في حواره مع صحيفة أخبار اليوم، لعدد الغد، أنه لم تعد هنالك أجواء للثقة داخل المجلس الأعلى للتعليم، ولم يعد رئيسه قادرا على فعل شيء، لأن أكثرية الأعضاء الموجودين يزكون الآراء المطروحة، ثم يخرجون بعدها ليعارضوها، وهو يثق فيهم، لكنهم يخذلونه في كل مرة.

و قال عيوش الذي أصدرت مؤسسته، "مركز تنمية الدارجة – زاكورة"، قاموسا للدارجة المغربية، أن المشكلة الرئيسية في هذا المجلس تكمن في "إغراقه بأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات وممثلي البرلمان الذين ليست لديهم كفاءة، وتهمهم فقط مصالح أحزابهم ونقاباتهم"، كما دعا إلى طرد كل السياسيين والنقابيين من الخروج من مجلس عزيمان. 

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1 | طرد عيوش عاجلا
طرد عيوش عاجلا
يجب طرد عيوش عاجلا
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/07 - 11:57
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