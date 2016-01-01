مجلس عزيمان أمام القضاء بعد موقفه حول إلغاء مجانية التعليم

أخبارنا المغربية

لوحت النقابة الوطنية للتعليم العالي باللجوء إلى القضاء ضد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بعد الجدل الذي خلفه رأي مجلس عزيمان حول فرض رسوم على التعليم الثانوي والجامعي.

و جاء قرار مقاضاة المجلس خلال اجتماع عقده المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء، أمس الخميس، خلص خلاله إلى مقاضاة المجلس الأعلى للتعليم، وخوض كافة أشكال النضال دفاعا عن مجانية التعليم وجودته.

و أكد عبد الكريم مدون، الكاتب العام لـ«النقابة الوطنية للتعليم العالي» ليومية المساء،، أن المسألة أكبر من المقاضاة أمام المحاكم، لأن ما يقوم به مجلس عزيمان دخل في لعبة جرّت إليها الحكومة.

واعتبر مدون أن الحدث يستحق التفاعل، لأن الخطب الملكية وتقارير المنظمات الدولية تتحدث عن أزمة التعليم في المغرب، والمجلس يعتقد أن الحل يكمن في فرض رسوم للتسجيل على الطلبة والتلاميذ، موضحا أنه خرج من المجلس لأنه لم يعد يشرفه أن يجلس مع أشخاص لا يؤمنون باللغة العربية ولا التداول والاختلاف ولا يحترمون الرأي الآخر.