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الطالبي العلمي يقلل من أهمية "عزيمان" وهذا رأيه في توصيته

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الطالبي العلمي يقلل من أهمية "عزيمان" وهذا رأيه في توصيته

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

قلل القيادي البارز بحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، من أهمية التوصية التي أصدرها الأعلى للتربية والتكوين والتي خلقت ضجة بين أوساط الرأي العام الوطني خلال الأسبوع الماضي والمتعلقة بإلغاء مجانية التعليم ابتداء من السلك الثانوي.

الطالبي العلمي قال في كلمة له خلال نشاط ينظمه حزبه بالداخلة أن التوصية التي قدمها عزيمان بطلب من بنكيران تخصه وحده فقط ولا تلزم الحكومة القادمة.

وأضاف العلمي أن حزب الحمامة لن يخوض في هذا الجدال العقيم والذي لمح إلى كونه مفتعلا ويروم توهيم المغاربة ومحاولة التغطية على المشاكل الحقيقية للمنظومة التعليمية ببلادنا.

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