بلمختار "يفضح" التلاميذ الأشباح
أخبارنا المغربية :
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن تعميم الولوج إلى "فضاء الأولياء" بالنسبة لجميع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالأسلاك التعليمية الثلاثة، وكذا الولوج إلى "فضاء المتمدرس" لتلميذات وتلاميذ سلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، في إطار العمليات المرتبطة بالخدمات الإلكترونية لمنظومة "مسار" للتدبير المدرسي.
وستمكن هذه الخدمات، وفق بلاغ للوزارة، أولياء التلاميذ من معرفة مواعيد إجراء فروض المراقبة المستمرة والامتحانات والاطلاع على استعمالات الزمن الخاصة بأبنائهم و بناتهم، وكذا النقط والنتائج الدراسية والتغيبات.
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