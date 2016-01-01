تنغير .. حفل تكريمي كبير على شرف المُتقاعدين من نساء و رجال التعليم بالإقليم
أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي
في إطار الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية التي يقوم بها مكتب فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتنغير لفائدة نساء ورجال التعليم بالإقليم ،و بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان؛ نظم الفرع الإقليمي للمؤسسة حفلاً تكريمياً على شرف المُتقاعدين من نساء و رجال التعليم بالإقليم المُحالين على التقاعد برسم سنة 2015.
الحفل التكريمي لـ45 مُتقاعد من رجال التعليم ،والمُنظم السبت المُنصرم ،بدأ بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ،ليقف الحضور على شرف النشيد الوطني ،فكلمة للكاتب الإقليمي للمؤسسة المُنظمة ،وبعض الضيوف.
كما تخللت الحفل عدة فقرات فنية مُتنوعة ،وكذا إجراء قرعة للظفر بعمرة للديار المُقدسة ؛ليختتم الحفل بعشاء على شرف الحضور الكبير.
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