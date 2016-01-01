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لصوص يقتحمون مؤسسة تعليمية ويعبثون بمحتوياتها ويسرقونها بطريقة احترافية

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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لصوص يقتحمون مؤسسة تعليمية ويعبثون بمحتوياتها ويسرقونها بطريقة احترافية

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن لصوصا استغلوا عطلة عيد المولد النبوي ،واقتحموا مدرسة باولاد عطو اقليم الفقيه بن صالح ، وعبثوا بمحتويات سكن وظيفي لأحد الأساتذة ، كما تسللوا من نافذة سكن ثان يوجد داخل المؤسسة وسرقوا منه بعض الأغراض ودراجة هوائية .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد تم ابلاغ رجال الدرك الملكي لسوق السبت بالواقعة ، وحلت فرقة باشرت التحقيق ،ومشطت المكان ،ولا يزال البحث جاريا من أجل تحديد هوية الجناة المتورطين في هذه السرقة.

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