لصوص يقتحمون مؤسسة تعليمية ويعبثون بمحتوياتها ويسرقونها بطريقة احترافية

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن لصوصا استغلوا عطلة عيد المولد النبوي ،واقتحموا مدرسة باولاد عطو اقليم الفقيه بن صالح ، وعبثوا بمحتويات سكن وظيفي لأحد الأساتذة ، كما تسللوا من نافذة سكن ثان يوجد داخل المؤسسة وسرقوا منه بعض الأغراض ودراجة هوائية .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد تم ابلاغ رجال الدرك الملكي لسوق السبت بالواقعة ، وحلت فرقة باشرت التحقيق ،ومشطت المكان ،ولا يزال البحث جاريا من أجل تحديد هوية الجناة المتورطين في هذه السرقة.