شوهة: فيديو يهز الفيسبوك ويفضح وزارة التربية الوطنية ويعري واقع المدرسة العمومية

أخبارنا المغربية

تداولت صفحات فيسبوكية فيديو صادم لمدرسة عمومية بدوار سكورة إقليم أزيلال ، يوثق للحالة الكارثية التي تعيش عليها الأقسام ، ويتحدث فيه التلاميذ عن معاناتهم مع خطر سقف الحجرات وتساقط القطع الخشبية فوق رؤوسهم .

ويتحدث أيضا الشخص الذي التقط الفيديو عن غياب المراحض ، وعن السكن المهترئ للمعلم ، والطاولات المكسرة ومخلفات حرق النفايات داخل المدرسة .

الفيديو وحسب مصوره جرى تصويره تزامنا مع الدخول المدرسي للسنة الجارية.