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شوهة: فيديو يهز الفيسبوك ويفضح وزارة التربية الوطنية ويعري واقع المدرسة العمومية

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
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شوهة: فيديو يهز الفيسبوك ويفضح وزارة التربية الوطنية ويعري واقع المدرسة العمومية

أخبارنا المغربية 

تداولت صفحات فيسبوكية فيديو صادم لمدرسة عمومية بدوار سكورة إقليم أزيلال ، يوثق للحالة الكارثية التي تعيش عليها الأقسام ، ويتحدث فيه التلاميذ عن معاناتهم مع خطر سقف الحجرات وتساقط القطع الخشبية فوق رؤوسهم .

ويتحدث أيضا الشخص الذي التقط الفيديو عن غياب المراحض ، وعن السكن المهترئ للمعلم ، والطاولات المكسرة ومخلفات حرق النفايات داخل المدرسة .

الفيديو وحسب مصوره جرى تصويره تزامنا مع الدخول المدرسي للسنة الجارية.

 
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