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الشرطة القضائية تستمع إلى مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية بسبب "وزيعة" المخطط الاستعجالي

بواسطة أخبارنا المغربية 32 دقيقة مضت
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الشرطة القضائية تستمع إلى مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية بسبب "وزيعة" المخطط الاستعجالي

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة سقوط أسماء بارزة في وزارة التربية الوطنية بعدما اكتشفت الشرطة القضائية أدلة قوية جدا تفيد تورط عدد منهم في قضايا فساد مرتبطة بصفقات المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي رصدت له أموال كبيرة.

وحسب يومية المساء، فإن المفتش العام للوزارة أكد أن الفرقة الوطنية قد استمعت بالفعل لعدد من المسؤولين وأن الأمور تسير في مجراها القانوني حيث ستتم معاقبة كل من ثبت تورطه في الاختلاسات .

للإشارة فإن تدبير صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم عرف اختلالات كبيرة حيث تم تبذير ملايير السنتيمات في صفقات مشبوهة وأخرى وهمية بتواطؤ مسؤولين مركزيين وجهويين كبار.

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