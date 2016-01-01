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10 إطار يتحدون الداخلية وينطلقون مشيا من مراكش إلى الدار البيضاء ولكن....

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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10 إطار يتحدون الداخلية وينطلقون مشيا من مراكش إلى الدار البيضاء ولكن....

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

بعد فشل جولة الحوار التي عقدوها مع مسؤولي وزارة الداخلية ، منتسبو البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار اليوم وعيدهم وشرعوا في السير على الأقدام انطلاقا من مدينة مراكش في اتجاه الدار البيضاء مطالبين بالإدماج المباشر في سلك التعليم دون اجتياز مباريات التوظيف.

وبمجرد وصولهم منطقة مدارات النخيل القريبة من الطريقة الوطنية، كانت القوات العمومية في انتظارهم، حيث انهالت عصيها على رؤوس المحتجين مخلفة إصابات متفاوتة الخطورة في صفوفهم.

هذا وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج كما تم اعتقال عدد لم يحدد بعد من المشاركين في المسيرة.

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