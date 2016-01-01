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المغرب يقرر نشر رادارات متطورة قرب سبتة المحتلة وهذا هو السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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المغرب يقرر نشر رادارات متطورة قرب سبتة المحتلة وهذا هو السبب

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن السلطات المغربية قد باشرت بالفعل أشغالا تهدف إلى نشر منظومة رادار متطورة على المرتفعات المحيطة بمدينة سبتة المحتلة .

وحسب ذات المصدر، فإن الرادارات الجديدة التي يتم تثبيتها تهدف إلى مراقبة تحركات المهاجرين السريين بمحيط مدينة سبتة ومنع محاولات عبور السياج الجماعية التي ينظمونها بين الفينة والأخرى والتي تكون عادة أيام المناسبات والأعياد.

هذا وكانت المدينة المحتلة قد عرفت أوائل الشهر الجاري آخر محاولة اقتحام نفذها أزيد من 600 مهاجر سري تمكن 400 منهم من عبور السياج والوصول إلى داخل الثغر.

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