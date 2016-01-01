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هكذا يهدر المال العام .. صور كارثية لمدرسة حديثة البناء باقليم وزان

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هكذا يهدر المال العام .. صور كارثية لمدرسة حديثة البناء باقليم وزان هكذا يهدر المال العام .. صور كارثية لمدرسة حديثة البناء باقليم وزان

أخبارنا المغربية : 

نشر المدون الفايسبوكي الشريف العمراني صورا لما آلت اليه مؤسسة تعليمية حديثة التدشين بجماعة زومي التابعة لاقليم وزان ، موضحة حجم الاختلالات و العيوب الخطيرة التي شابت عملية البناء .

و علق المدون في تدوينة عبر صفحته بالفايسبوك : " صور كارثية وصامدة تلك التي تتناقلها ساكنة جماعة زومي إقليم وزان للمؤسسة التعليمية “الموحدين” الحديثة التدشين من قبل العامل التي أطلق عليها إسم المدرسة النموذجية حيث انهار جزء كبير منها و تضررت مرافقها بالكامل حيث انهار الدرج الرئيسي و كذا محيط الأقسام ".

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