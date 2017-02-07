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نقابات مركزية تقف في صف الأساتذة المتدربين في معركتهم ضد وزارة بلمختار

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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نقابات مركزية تقف في صف الأساتذة المتدربين في معركتهم ضد وزارة بلمختار

أخبارنا المغربية 

أعلنت عدد من النقابات التعليمية دعمها لاحتجاجات الأساتذة المتدربين عشية خوضهم معركة الأمعاء الفارغة.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (التوجه الديمقراطي)، إن “الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، بفعل الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية المتسمة بالهجوم على المكتسبات وتحميل الشعب المغربي الأزمة الهيكلية من قبل الحكومة، وتنزيل الحكومة لما يسمى تدابير الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم التي تستهدف بالأساس ضرب المدرسة العمومية والمجانية وتسليع التعليم”. 

ودعت الجامعة الحكومة إلى “الالتزام بمحضري (13 و21 أبريل 2016)، الموقع بينها وممثلي النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.

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