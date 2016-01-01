بنكيران يهاجم حصاد بعد دخوله على الخط في الخلاف القائم بين مادتي الفلسفة و التربية الإسلامية

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استنكر عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، ما راج حول دخول محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، على الخط في الخلاف الدائر بين أساتذة الفلسفة و أحد المناهج المتعلقة بتدريس مادة التربية الإسلامية، في اتجاه قيل أنه سيكون انتصار لأساتذة الفلسفة،، بسبب عبارة وردت في أحد مقررات التربية الإسلامية، مفادها أنه في وقت من الأوقات كان الفقهاء ينظرون إلى الفلاسفة نظرة سلبية، وهي عبارة مأخوذة من القرن السادس.

وأكد بنكيران أن موضوع مناهج التربية الإسلامية "لم تقرر فيه حكومة العدالة والتنمية، وأن من قام بذلك هو وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مع المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التعليم تحت إشراف جلالة الملك".

وتساءل بنكيران، في كلمة ألقاها أمام نواب حزب "المصباح" بمجلس النواب، يوم 13 أبريل الجاري، وأعيد بثها يوم أمس الجمعة على موقع البيجيدي، قائلا: "لماذا هذه السرعة كلها أسي حصاد ؟ وهل تحسب أنك مازلت في وزارة الداخلية ؟".

وتابع بنكيران، مردفا بالقول:"أنت وزير التعليم، وهذا القطاع فيه 300 ألف موظف، ويمس سبعة مليون طفل وأسرة، ويجب أن تعرف أولا ماذا وقع".

واسترسل المتحدث، موجها خطابة إلى نواب الحزب، "هل أنتم الآن ستسكتون عن هذا الموضوع ؟" مجيبا: "لا يمكن أن تسكتوا عنه، ويجب أن تعرفوا أن لديكم دور في الدفاع عن بلدكم ومواطني بلدكم".