حصري...النسيج الجمعوي وجمعية الآباء يكذبون نفي مديرية التعليم بأزيلال لخبر اغماء التلميذات وهذا ماقرروه

أخبارنا المغربية : جمال مايس

بعدما نشرت "أخبارنا" خبر تسجيل بعض الاغماءات في صفوف التلميذات بثانوية ابن خلدون تدلي فطواكة إقليم أزيلال ، سارع المدير الاقليمي للتعليم بأزيلال إلى نفي الخبر مؤكدا أنه عار من الصحة وأن مستشفى دمنات والجماعة لم يسجلوا أي حالة ، ومن باب بحثنا عن الحقيقة اتصلنا ببعض الأباء بمنطقة تدلي فطواكة وأكدوا لنا صحة الخبر ، بل استغربوا نفي المديرية لخبر الاغماءات ، حيث أكد لنا أب احدى التلميذات التي أغمي عليها والمسماة ط.سناء تتابع دراستها بالبكالوريا ، أن إبنته أصيبت بحالة هستيريا واحتفظوا بها داخل المدرسة ، وربط الاتصال به احد الاداريين بالثانوية وأخبره بأن يحل بالمؤسسة لنقل ابنته للمستشفى ، حيث هرول الأب مسرعا ليتصادف مع احد أعضاء جمعية الاباء ينقلها عبر سيارته الخاصة ورافقه لمستوصف تدلي ، وقدمت لها الاسعافات الأولية ، بعدها نقلها الى احد الاخصائيين الذي كشف عنها وأكد له أنها لا تعاني من أي مرض وسلمها بعض المسكنات وطمأنه على صحتها ،يقول الأب

وأضاف الأب محمد ل"أخبارنا" أنه مستاء من التعامل اللاإنساني الذي صدر من المؤسسة التي قال أن من المفروض فيها أن تقوم بنقل ابنته عبر سيارة الاسعاف باعتبار المؤسسة مسؤولة عنها ، لا أن يقول لها أحد الاداريين " ماعدنا مانديرو لها" وقال الأب " أتحدى أن يأتوني بأي محضر يثبت واقعة اغماء ابنتي وأنا استغرب لماذا لم تقم الادارة باخبار المسؤولين والسلطات عن حالة الاغماء الهستيرية لابنته"

"أخبارنا" ربطت الاتصال برئيس جمعية اباء وأمهات التلاميذ والتلميذات بنفس المؤسسة ، وعبر بدوره عن استغرابه وتفاجئه بنفي خبر اغماء التلميذات ،وقال أنه بدل أن تقوم الادارة بواجبها لكشف الحقيقة وطمأنة الاباء والأمهات ، لجأت الى سياسة التعتيم والنفي ، وأكد رئيس الجمعية أنه فعلا مستشفى دمنات لم تصله أي حالة كما قال المدير الاقليمي للتعليم بأزيلال ، لأن ادارة المؤسسة احتفظت ببعض الحالات بالداخل الى أن استرجعن وعيهن ، كما وقع مع التلميذة سناء والتي نقلها عضو بالجمعية الى المستوصف بعدما اشتدت حالتها .

ومن جانبه رئيس النسيج الجمعوي بالمنطقة صرح ل"أخبارنا" أنه جد مستاء هو الاخر من نفي مديرية التعليم ، ودعا وزارة التربية والتعليم لايفاد لجنة للوقوف على الحقيقة ولتتأكد هل فعلا هناك إغماءات حقيقية أم ان الخبر كاذب .

رئيس النسيج الجمعوي اكد ل"أخبارنا" أنهم قرروا رفقة جمعية الأباء وأمهات التلاميذ والتلميذات ، وأيضا بعض الأباء والجمعيات ،التوجه غدا الاثنين نحو إدارة ثانوية ابن خلدون لاستفسار المدير عن سبب نفيهم لخبر اغماءات التلميذات ، والتعبير له عن غضبهم من طريقة التعامل مع الموضوع ومطالبته بكشف ملابسات ما وقع .

جدير بالذكر أن مدير التعليم بأزيلال نفى أن تكون هناك اغماءات ، وأكد أن الخبر لا أساس له من الصحة ، وتوعد بتعميم بيان حقيقة رسمي في الموضوع ،إلا أنه لم يصدر أي بيان لحد الان.

ويشار أن مديرية التعليم بالفقيه بن صالح ومديرية التعليم بخريبكة تعاملت بكل وضوح مع هستيريا التلميذات ، ونورت الرأي العام بالتفاصيل وبكل شفافية ، وهو ما امتص غضب الاباء وأعاد الأمور إلى نصابها بعيدا عن أي تشنجات أو اصطدام مع المجتمع المدني وجمعيات اباء وأمهات التلاميذ.