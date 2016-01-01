شخص مجهول مجرد من ملابسه يقتحم غرفة طالبات بالأقسام التحضيرية
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
في حركة احتجاجية ، قررت طالبات بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا بمكناس، المبيت في العراء، تحت رحمة السماء ، عقب محاولة شخص أجنبي عن المؤسسة ، اغتصاب طالبة، بعدما اقتحم غرفتها و هو مجرد تماما من ملابسه ، قبل أن يفر هاربا بعد أن أطلقت العنان للصراخ والاستنجاد .
الحادث خلف حالة من الخوف والذعر ، حيث تم حسب نفس المصادر ، اخبار إدارة المؤسسة بما حصل من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لحماية طالبات المؤسسة ، مخافة تكرار نفس العملية ، غير أن عدم اكتراث هذه الأخيرة ، و التزامها الصمت لأسباب مبهمة ، اضطر الطالبات إلى خوض هذه الحركة الاحتجاجية ، وسط مساندة مطلقة من زملائهم " الذكور "، في انتظار تدخل إدارة المؤسسة ، التي اكتفت حسب مصادرنا بتهديد المحتجات بترسيبهن.
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