حصاد يلتقي مسؤولي النقابات التعليمية و هذا ما أبلغهم به

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني

التقى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، مع مسؤولي ست نقابات تعليمية ، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط، حيث أبلغهم إنه فوجئ بتدهور بنيات المدارس، إلى درجة أنه وجد قسما به 80 تلميذا، وإنه رأى 4 تلاميذ يجلسون على طاولة واحدة من حديد، دون أن يذكر إسم المدرسة.

و لحل مشاكل الاكتظاظ، كشف حصاد أنه يعتزم انجاز صفقة شراء 24 ألف طاولة لتوزيعها على المدارس التي تعاني نقصا في الطاولات، حسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم".

من جانبهم، أعرب الكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن تثمينهم لتنظيم هذا اللقاء، معبرين عن استعداد الشركاء الاجتماعيين للعمل إلى جانب الوزارة من أجل أن تستعيد المدرسة المغربية المكانة اللائقة بها.