آش واقع... استمرار الهستيريا الجماعية في صفوف تلميذات ابن خلدون بأزيلال والحصيلة ترتفع ل 14 حالة (صورة)

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر جمعوية ل"أخبارنا" أن مسلسل الاغماءات المفاجئة مستمر داخل ثانوية ابن خلدون التأهيلية بتدلي فطواكة بأزيلال ، حيث سجلت قبل قليل 3 اغماءات في آن واحد في صفوف التلميذات ، وتنتظر الساكنة وصول الاسعاف لنقلهن للمستشفى للخضوع للعلاج .

وعاشت داخلية نفس المؤسسة ليلة أمس حالة من الهلع جراء سقوط 7 تلميذات ، كما عرفت دار الطالبة بالمنطقة تسجيل 4 حالات ، ليصل العدد الان 14 حالة.

جدير بالذكر أن ذات المؤسسة سجلت حوالي 13 حالة الأسبوع الماضي ، وكذبتها المديرية الاقليمية للتعليم بأزيلال ، واعتبرتها مجرد حساسية الزيتون وأمراض الزكام والطمث ، إلا أن وقوع 14 حالة اغماء جديدة مابين ليلة امس واليوم يجعل المديرية أمام واقع لابد لها من مواجهته بدل الهروب منه .

وتعيش جمعية اباء التلاميذ والتلميذات ومعها النسيج الجمعوي والاباء أوقات عصيبة وهم يشاهدون حالات اغماءات جماعية لم يسبق أن شهدتها المنطقة ،ودعوا مديرية التعليم الى تحمل مسؤوليتها ومعالجة الوضع بدل نهج سياسة التعتيم والهروب.

جدير بالذكر أن الفقيه بن صالح سجلت 54 حالة وخريبكة 56 حالة ،لكن المديريتين تعاملتا معهن بكل جدية ولم تتطور الأمور كما وقعت بأزيلال.