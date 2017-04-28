بالصور...فضيحة استغلال جنسي تهز كلية العلوم بتطوان بطلها أستاذ جامعي

أخبارنا المغربية :

فضيحة مدوية تلك التي تفحرت داخل كلية العلوم بتطوان بعدما قامت صفحة فايسبوكية بنشر صور لمحادثات ساخنة بطلها أستاذ معروف بكلية العلوم بتطوان ، اتهم بكونه يستغل منصبه للإيقاع بطالباته مقابل منحهن درجات مرتفعة في الامتحانات.

الصفحة الفايسبوكية التي أنشأتها طالبة تقول أنها كانت شاهدة على الوقائع، أكدت أن الأستاذ المذكور استدرج عدة طالبات لإقامة علاقات جنسية معه ومنهن المتزوجات، وهو الأمر الذي يظهر جليا من خلال صور العديدة للمحادثات المنشورة على الصفحة، حيث أكد في واحدة منها الأستاذ لإحدى من الطالبات أنه منحها 16/20 في مادته لتتدارك النقطة السيئة التي حصلت عليها في مادة أخرى والمقدرة ب 4/20، كما أخبرها أنه من أجلها قام بإقناع الأساتذة بإضافة نقطتين لكل طالب حتى تحصل على ميزة مستحسن و"تكون على خاطرها".