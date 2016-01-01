ويستمر الغموض...هذه نتيجة الكشف الطبي على 31 حالة إغماء بأزيلال

أخبارنا المغربية : جمال مايس

في متابعاتنا لخبر الاغماءات والهستيريا الجماعية بثانوية ابن خلدون بتدلي فطواكة بأزيلال ، علمنا أنه جرى نقل 31 حالة بينها 29 تلميذة وتلميذين إلى مستشفى دمنات ، حيث كشفت عليهن الطبيبة ومن خلال المعطيات الأولية تبين أن أغلب الحالات عادية وتتعلق بهستيريا فقط بعيدا عن أي مرض أو تسمم .

وكانت ثانوية ابن خلدون قد شهدت الأسبوع الماضي تسجيل حالات هستيريا مشابهة لحالات الفقيه بن صالح وخريبكة، وبلغ عددها حوالي 31 حالة.

فعاليات ناشدت التلميذات إلى التركيز على الامتحانات خصوصا وأنها على الأبواب ، وأن لا يتركوا أفكارا مثل السحر والشعوذة ووو.. تتسرب إلى تفكيرهن ، وأن يتأكدن أن جميع الحالات التي سجلت بالفقيه بن صالح وخريبكة وحتى أزيلال هي هستيريا لا تتعلق بأي بمرض ،اللهم بعض الحالات القليلة التي تستوجب العلاج.