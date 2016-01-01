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جديد فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان ، الإعلامي فيصل القاسم يتطرق للموضوع

بواسطة أخبارنا المغربية 8 دقيقة مضت
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جديد فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان ، الإعلامي فيصل القاسم يتطرق للموضوع

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

بعدما أصبحت حديث الكبير والصغير بمختلف مناطق المغرب، يبدو أن فضيحة ما بات يعرف ب"الجنس مقابل النقط" بكلية العلوم بتطوان في طريقها إلى العالمية بعدما أقدم الإعلامي البارز في قناة الجزيرة القطرية على نشر رابط يتطرق للقضية على صفحتها الفايسبوكية والتي يتابعها مئات الآلاف.

إعادة النشر التي قام بها صاحب برنامج الاتجاه المباشر حظي باهتمام كبير من طرف الفايسبوكيين والذين اعتبر جلهم أن هذه الظاهرة المشينة أصبحت منتشرة بكثرة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في كل البلاد العربية، حيث يستغل أساتذة فاسدون طالبات منحلات أخلاقيا لتحقيق منفعة حرام تعود بالنفع للجانبين .

هذا ومن المنتظر أن يكون صباح الثلاثاء القادم حاسما في القضية حيث سينعقد مجلس تأديبي لإصدار العقوبات التي يراها مناسبة في حق أستاذ الرياضيات مول "الغراميات".

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