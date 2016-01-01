فضيحة "النقط مقابل الجنس" .. طالب مجهول الهوية يكشف تفاصيل جديدة عن القضية

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

بعدما أصبحت حديث الكبير والصغير على مواقع التواصل و في الشارع المغربي ، يبدو أن فضيحة ما بات يعرف ب"الجنس مقابل النقط" بكلية العلوم بتطوان، لن تنتهي عند هذا الحد ، فقد نشر طالب مجهول الهوية" على صفحته الخاصة في "الفايسبوك" ، تدوينة كشف فيها تفاصيل جديدة عن القضية، مبرزا أنه تم افتحاص 137 صفحة مسربة ما أسفر عن تحديد تواريخ المحادثات وعدد الصور المتبادلة وعدد الطالبات.

و قال الطالب في تدوينته " التسريب يخص فترات ما بين 2013 و 2015 و 2016 ، توقيت التسريب تم ما بين شهر مارس و ماي من سنة 2016 ، عدد الصور المتبادلة من الأستاذ 57 صورة منها 10 صور من الانترنت والباقي هي صور شخصية للأستاذ".

وأضاف أن "مجموع عدد الطالبات المتحدثات مع الأستاذ في موضوع الجنس مقابل النقطة حسب التسريب هو 36 حالة، ولم يتم التأكد من طبيعة المحادثة مع 7 حالات من بين الـ 36 حالة الواردة في التسريب"، مشيرا الى أنه " تم جمع وتحديد البروفايلات الحقيقية الواردة في التسريب لـ 28 حالة من أصل 36، وسيتم التحفظ عليها وحفظها في سرية تامة نظرا للحساسية العالية للموضوع".

و لم يستبعد طلبة جامعة عبد الملك السعدي ، أن يكون الطالب المجهول إحدي ضحايا الأستاذ وانتحل صفة "طالب مجهول" للتمويه و فضح أمور جديدة في القضية .

هذا ، ومن المنتظر أن يكون صباح الثلاثاء حاسما في القضية حيث سينعقد مجلس تأديبي لإصدار العقوبات التي تراها الجامعة مناسبة في حق أستاذ الرياضيات مول "الغراميات" والتي قد تصل حد الطرد من الوظيفة العمومية.