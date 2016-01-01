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هذا ما قاله بطل فضيحة "الجنس مقابل النقط" أمام اللجنة التأديبية و يتهم هذا الشخص بتسريب محادثاته

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذا ما قاله بطل فضيحة "الجنس مقابل النقط" أمام اللجنة التأديبية و يتهم هذا الشخص بتسريب محادثاته

أخبارنا المغربية : تطوان

 

نفى الأستاذ الجامعي بطل فضيحة " النقط مقابل الجنس"  ، اليوم الثلاثاء ، أمام اللجنة التأديبية كل الاتهامات المنسوبة إليه.

 

و اتهم الأستاذ الجامعي طليقته السابقة بتسريب الصور والمحادثات الهاتفية عبر تقنية الواتساب وعلى موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".

 

كما طالب الأستاذ اللجنة التأديبية بإحالة قضيته على الشرطة للتحقيق في الجهة التي سربت صورا لطالباته، متهما طليقته بأنها فبركت بعض المحادثاث على الواتساب مع طالباته، بعد أن وصل إلى علمها أنه ينوي الزواج من فتاة أخرى.

 

و شهدت عمادة كلية العلوم صباح اليوم، احتجاجات غاضبة للطلبة بالموازاة مع انعقاد اللجنة العلمية، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب الإدارة بالإسراع في طرد الأستاذ المتورط في الفضيحة، مهددين بالتصعيد في حالة استمراره في مهمته كأستاذ بالكلية.

 

 

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