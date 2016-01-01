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قضية أستاذ "الجنس مقابل النقط" تدخل منعطفا جديدا وحاسما

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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قضية أستاذ "الجنس مقابل النقط" تدخل منعطفا جديدا وحاسما

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أكدت مصادر من داخل جامعة عبد المالك السعدي أن تعليمات صارمة تلقتها الرئاسة من أجل تعميق البحث في النقط التي منحها الأستاذ بطل فضيحة الجنس مقابل النقط للطالبات اللواتي وردت أسماؤهن في المحادثات الفايسبوكية المسربة.

وأضافت مصادرنا أن لجنة علمية شكلت لهذا الغرض تقوم حاليا بمراجعة سجلات النقط ، حيث من المنتظر أن يتم إصدار العقوبة المناسبة ضد الأستاذ في جلسة ثانية للمجلس التأديبي.

للإشارة فإن الأستاذ المتهم نفى صباح اليوم كل التهم الموجهة إليه معتبرا تلك التسريبات كيدية ومفبركة متهما طليقته بتسريبها للانتقام منه، كما طالب بإحالة القضية على الشرطة القضائية.

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