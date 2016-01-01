هل يسمح حصاد لأساتذة التعليم العمومي بالعودة إلى التدريس بالخصوصي؟

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اختار محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، مخالفة نهج سلفه، والتراجع عن المذكرة التي أصدرها محمد الوفا عندما كان وزيرا وصيا على القطاع وأكدها خلفه رشيد بلمختار، وذلك بالسماح لأساتذة التعليم العمومي بتقديم حصص تدريسية بالمؤسسات الخصوصية.

ويأتي قرار الوزير إثر انعقاد لقاء جمعه بممثلين عن مختلف الجمعيات التي تمثل القطاع التعليمي الخاص، الجمعة الماضي، تم خلاله التطرق إلى المشاكل التي تؤرق القائمين على هذا القطاع التعليمي.

و وفق يومية الصباح، فقد كشف عبد الله خميس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، أن اللقاء الذي استغرق أقل من 20 دقيقة انتهى بحل مشكل، اعتبر منذ مذكرة الوزير الأسبق محمد الوفا عصب أزمة التعليم الخاص، وانتهى بإنصاف أساتذة القطاع العام أولا، وبتأكيد الوزير ألا مشكل لديه مع تدريس أساتذة التعليم العمومي بالقطاع الخاص، شريطة أن يؤدي الأساتذة مهاهم بالمؤسسات العمومية على أتم وجه.