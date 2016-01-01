هل يسمح حصاد لأساتذة التعليم العمومي بالعودة إلى التدريس بالخصوصي؟
أخبارنا المغربية
اختار محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، مخالفة نهج سلفه، والتراجع عن المذكرة التي أصدرها محمد الوفا عندما كان وزيرا وصيا على القطاع وأكدها خلفه رشيد بلمختار، وذلك بالسماح لأساتذة التعليم العمومي بتقديم حصص تدريسية بالمؤسسات الخصوصية.
ويأتي قرار الوزير إثر انعقاد لقاء جمعه بممثلين عن مختلف الجمعيات التي تمثل القطاع التعليمي الخاص، الجمعة الماضي، تم خلاله التطرق إلى المشاكل التي تؤرق القائمين على هذا القطاع التعليمي.
و وفق يومية الصباح، فقد كشف عبد الله خميس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، أن اللقاء الذي استغرق أقل من 20 دقيقة انتهى بحل مشكل، اعتبر منذ مذكرة الوزير الأسبق محمد الوفا عصب أزمة التعليم الخاص، وانتهى بإنصاف أساتذة القطاع العام أولا، وبتأكيد الوزير ألا مشكل لديه مع تدريس أساتذة التعليم العمومي بالقطاع الخاص، شريطة أن يؤدي الأساتذة مهاهم بالمؤسسات العمومية على أتم وجه.
شاشة أخبارنا
خطير... مشروب بلاستيكي مجهول يباع بالمحلات يهدد سلامة الأطفال
أخبارنا المغربية - جمال مايس تباع هذه الأيام في المحلات التجارية ببني ملال عبوات بلاستيكية مملوءة بسوائل عبارة عن مشروب بنكهات مختلفة ، حيث يتم تجميدها ... تفاصيل أكثر
- مثير .. أساتذة كلية تطوان يكشفون أساليب الاغراء الجنسي التي تستهدفهم من قبل الطالبات
- سعيد الصنهاجي يكشف معطيات مثيرة عن زواج ابنه حمزة و يؤكد : مستعد لدفع 30 مليون مؤخر الصداق
- الشاب خالد يتعرض لإصابة بالغة بسبب رامز جلال
- بالصورة : علامات استفهام عريضة تطرح بعد تسريب رسالة سرية بين كولحسن وسياسي مجهول
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟