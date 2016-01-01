إصدار مذكرة الاعتقال في حق الأستاذ الجامعي بطل فضيحة "النقط مقابل الجنس" بكلية العلوم بتطوان

يوسف مجاهد ــ تطوان

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أنه تم إصدار مذكرة الاعتقال من طرف النيابة العامة في حق "عزيز الأرباعي" الأستاذ الجامعي الذي يدرس مادة الجبر بكلية العلوم بتطوان، بعد أن فجرت طالبة جامعية من نفس الكلية في جامعة عبد الملك السعدي، فضيحة وصفت من طرف العديد من المتتبعين للشأن التربوي بالمغرب، بأخلاقية وتربوية حين وجهت اتهاما مباشرا للأستاذ المذكور حول قيامه بابتزازها جنسيا مقابل منحها نقط عالية عن مستواها الدراسي.

تضيف ذات المصادر أنه بعد صدور أمر من وكيل الملك من أجل فتح تحقيق في النازلة وما تدعيه الطالبة و جميع الأدلة، التحقت الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بالكلية لتحصل على وثائق مسربة، منها محادثة قام بها الأستاذ مع هذه الطالبة التي اتهمته بالتحرش الجنسي، ليتم ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أصدرت أمر بالاعتقال في حق الأستاذ الجامعي الذي يقطن بمدينة طنجة.

وكان هذا الأخير في وقت سابق يتهم طليقته بكونها تقف وراء تسريب المحادثة الحميمية الفيسبوكية التي انتشرت على جميع المواقع سواء الإخبارية أو التواصلية، والتي أجراها مع طالباته اللواتي شملهن التحقيق حيث أكدوا أنه كان يدعوهم إلى ممارسة الجنس مقابل منحهم نقطا عالية في المادة التي يدرسها.