بعد فضيحة "الجنس مقابل النقط" .. طالبة تتهم زميلها بكلية الطب بمراكش باغتصابها

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اخبارنا المغريية : مراكش

ايام قليلة بعد فضيحة "الجنس مقابل النقط" في كلية العلوم بتطوان ، تفجرت فضيحة جنسية جديدة هذه المرة بكلية الطب بمراكش، حيث جرى إحالة طالب بالكلية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بعد اتهامه من طرف إحدى زميلاته بالاغتصاب و هو تسبب لها في أزمة عصبية حادة و اضطرابات نفسية.

و وفقا لموقع " مراكش الإخبارية"، تم الافراج عن الطالب بعد التحقيق معه في انتظار الحسم في القضية، الأمر الذي استغربت له أسرة الضحية المنحدرة من الأقاليم الجنوبية ، حيث طالبت بوضعه تحت الحراسة النظرية.

و كشف ذات المصدر ، أن الطالبين كانا على علاقة مع بعضهما ، حيث قام المتهم باغتصابها و افتضاض بكارتها ثم وعدها بالزواج قبل أن يتخلى عن فكرته.