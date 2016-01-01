الرئيسية | مستجدات التعليم | بعد فضيحة "الجنس مقابل النقط" .. طالبة تتهم زميلها بكلية الطب بمراكش باغتصابها

بعد فضيحة "الجنس مقابل النقط" .. طالبة تتهم زميلها بكلية الطب بمراكش باغتصابها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ارشيف ارشيف

اخبارنا المغريية : مراكش

ايام قليلة بعد فضيحة "الجنس مقابل النقط" في كلية العلوم بتطوان ، تفجرت فضيحة جنسية جديدة هذه المرة بكلية الطب بمراكش، حيث جرى إحالة طالب بالكلية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بعد اتهامه من طرف إحدى زميلاته بالاغتصاب و هو تسبب لها في أزمة عصبية حادة و اضطرابات نفسية.

و وفقا لموقع " مراكش الإخبارية"، تم الافراج عن الطالب بعد التحقيق معه في انتظار الحسم في القضية، الأمر الذي استغربت له أسرة الضحية المنحدرة من الأقاليم الجنوبية ، حيث طالبت بوضعه تحت الحراسة النظرية.

و كشف ذات المصدر ، أن الطالبين كانا على علاقة مع بعضهما ، حيث قام المتهم باغتصابها و افتضاض بكارتها ثم وعدها بالزواج قبل أن يتخلى عن فكرته.

 

 

مجموع المشاهدات: 4950 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات