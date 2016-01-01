الرئيسية | مستجدات التعليم | مثير...اغتصاب طفلة صغيرة وافتضاض بكارتها داخل مؤسسة ابتدائية بأكادير في ظروف غامضة

مثير...اغتصاب طفلة صغيرة وافتضاض بكارتها داخل مؤسسة ابتدائية بأكادير في ظروف غامضة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مثير...اغتصاب طفلة صغيرة وافتضاض بكارتها داخل مؤسسة ابتدائية بأكادير في ظروف غامضة

 

أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي

علمت"أخبارنا المغربية" أن طفلة صغيرة تبلغ من العمر 7سنوات تعرضت لاعتداء جنسي مريع نتج عنه افتضاض بكارتها، وسط مدرستها الكائنة بحي تدارت بمدينة أكادير من طرف شخص مجهول.

وحسب مصادر مقربة من عائلة الضحية ،فالطفلة أصيبت بأزمة نفسية حادة تركتها عاجزة عن الكلام أثناء محاصرتها بمجموعة من الأسئلة من طرف والديها للإفصاح عن هوية مرتكب هذا الفعل الشنيع.

وفي سياق آخر خلف هذا الحادث موجة من السخط والغضب في أوساط ساكنة حي تدارت والذين احتشدوا في وقفة إحتجاجية مطالبين من خلالها السلطات الأمنية بفتح تحقيق عاجل في النازلة للوصول للجاني وكذا توفير الأمن لفلذات أكبادهم وسط المؤسسات التعليمية تفاديا لتكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية.

مجموع المشاهدات: 1618 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات