مثير...اغتصاب طفلة صغيرة وافتضاض بكارتها داخل مؤسسة ابتدائية بأكادير في ظروف غامضة

أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي

علمت"أخبارنا المغربية" أن طفلة صغيرة تبلغ من العمر 7سنوات تعرضت لاعتداء جنسي مريع نتج عنه افتضاض بكارتها، وسط مدرستها الكائنة بحي تدارت بمدينة أكادير من طرف شخص مجهول.

وحسب مصادر مقربة من عائلة الضحية ،فالطفلة أصيبت بأزمة نفسية حادة تركتها عاجزة عن الكلام أثناء محاصرتها بمجموعة من الأسئلة من طرف والديها للإفصاح عن هوية مرتكب هذا الفعل الشنيع.

وفي سياق آخر خلف هذا الحادث موجة من السخط والغضب في أوساط ساكنة حي تدارت والذين احتشدوا في وقفة إحتجاجية مطالبين من خلالها السلطات الأمنية بفتح تحقيق عاجل في النازلة للوصول للجاني وكذا توفير الأمن لفلذات أكبادهم وسط المؤسسات التعليمية تفاديا لتكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية.