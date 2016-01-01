الرئيسية | مستجدات التعليم | التحقيقات تكشف عن تفاصيل صادمة في فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان وهكذا تم تسريب المحادثات

التحقيقات تكشف عن تفاصيل صادمة في فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان وهكذا تم تسريب المحادثات

بواسطة أخبارنا المغربية 34 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
التحقيقات تكشف عن تفاصيل صادمة في فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان وهكذا تم تسريب المحادثات

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تفاصيل صادمة بالفعل تلك التي ﻻزالت التحقيقات تميط اللثام عنها بخصوص الفضيحة المدوية التي تفجرت داخل كلية العلوم بتطوان والتي باتت معروفة إعلاميا باسم الجنس مقابل النقط.

فحسب مصادر مطلعة، فإن الطالبات التي تم الاستماع إليهن كشفن أن الأستاذ المتهم سبق وأن مارس الجنس داخل مكتبه بكلية العلوم  مع عدد من اللواتي ظهرت أسماؤهن في المحادثات ، فيما رافقته أخريات إلى شقة كان يكتريها بمدينة مارتيل أو شقته بطنجة.

وبخصوص الطريقة التي تم بها تسريب المحادثات الفايسبوكية الجنسية الساخنة التي كان أستاذ الرياضيات بطلها، فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن صديق إحدى الطالبات هو الذي قام باختراق الحساب الفايسبوكي للأستاذ بعدما أخبرته الطالبة بالأفعال التي كان يقوم بها .



مجموع المشاهدات: 2584 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات