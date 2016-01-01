التحقيقات تكشف عن تفاصيل صادمة في فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان وهكذا تم تسريب المحادثات

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تفاصيل صادمة بالفعل تلك التي ﻻزالت التحقيقات تميط اللثام عنها بخصوص الفضيحة المدوية التي تفجرت داخل كلية العلوم بتطوان والتي باتت معروفة إعلاميا باسم الجنس مقابل النقط.

فحسب مصادر مطلعة، فإن الطالبات التي تم الاستماع إليهن كشفن أن الأستاذ المتهم سبق وأن مارس الجنس داخل مكتبه بكلية العلوم مع عدد من اللواتي ظهرت أسماؤهن في المحادثات ، فيما رافقته أخريات إلى شقة كان يكتريها بمدينة مارتيل أو شقته بطنجة.

وبخصوص الطريقة التي تم بها تسريب المحادثات الفايسبوكية الجنسية الساخنة التي كان أستاذ الرياضيات بطلها، فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن صديق إحدى الطالبات هو الذي قام باختراق الحساب الفايسبوكي للأستاذ بعدما أخبرته الطالبة بالأفعال التي كان يقوم بها .





