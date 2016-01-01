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بالفيديو...أستاذ تعليم ابتدائي يقدم اعتذاره لتلاميذه بسبب عدم "كفاءته"

بواسطة أخبارنا المغربية 24 دقيقة مضت
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بالفيديو...أستاذ تعليم ابتدائي يقدم اعتذاره لتلاميذه بسبب عدم "كفاءته"

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

نشرت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية التي تعنى بأخبار التربية والتعليم فيديو مؤثر بطله أستاذ تعليم ابتدائي اختار هذه الوسيلة ليقدم اعتذاره لجميع التلاميذ الذين درسهم وذلك بسبب ما اعتبره "عدم كفاءته".

الأستاذ المذكور والذي كان يعلق على خبر رسوبه في الإمتحانات المهنية لهيئة التدريس التي أعلن عن نتائجها قبل أيام تساءل عن سبب فشله في الامتحانات المهنية وهو الذي قضى حوالي 34 سنة في سلك التدريس وجميع المفتشين والمدراء الذين اشتغل تحت امرتهم منحوه نقطة " الإمتياز"عن جدارة واستحقاق.

هذا وأضاف الأستاذ أن هذه النتيجة تجعل من الواجب عليه أن يقدم اعتذاره علانية لجميع التلاميذ الذي درسهم طيلة هذه المدة بعد أن أظهرت نتائج الإمتحان المهني أنه ليس مؤهلا للتدريس.

وختم الأستاذ كلامه بالقول أنه من غير المنطقي أن تراهن الوزارة على أساتذة غير أكفاء لإنزال مضامين الرؤية الإستراتيجية وفقا إلى معايير الإمتحانات المهنية.

 

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