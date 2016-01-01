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بطل فضيحة الجنس مقابل النقط يزداد تورطا بعد إجراء الخبرة الطبية على الطالبات

بواسطة أخبارنا المغربية 34 دقيقة مضت
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بطل فضيحة الجنس مقابل النقط يزداد تورطا بعد إجراء الخبرة الطبية على الطالبات

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تطورات مثيرة تلك التي عرفتها قضية الجنس مقابل النقط التي تفجرت قبل عشرة أيام داخل كلية العلوم بتطوان عقب تسريب محادثات فايسبوكية ساخنة جمعت أستاذا للرياضيات بأريد من ثمانية وثلاثين طالبة.

وحسب يومية المساء في عددها الجديد فقد أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة طبية على طالبات تم الاستماع إليهن حيث أظهرت النتائج أن إحداهن فقدت عذريتها.

هذا واتهمت الطالبة الأستاذ بكونه هو من افتض بكارتها الشي الذي من شأنه ان يضيف تهمة جديدة للأستاذ الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي.

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