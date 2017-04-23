مهزلة...الدولة تدعم جامعة الأخويين الخاصة بالأغنياء ب مليارين ونصف والداودي يتهرب من التوضيح

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

مهزلة بكل المقاييس تلك التي تضمنتها ميزانية قطاع التعليم برسم القانون المالي للسنة الجارية والتي تحدثت عن منح جامعة الأخوين ، والتي يدرس بها فقط ثلة من الأغنياء، بمبلغ مالي قدر مليارين ونصف المليار سنتيم، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد من النواب داخل قبل البرلمان.

الأمر غير المفهوم في هذا الدعم هو أنه موجه لمؤسسة جامعية يدرس فيها الطلاب بمقابل مادي يفوق 7 ملايين سنتيم ،وهو مبلغ يفوق ما تكلفه الدراسة في عدد من الجامعات الأوروبية الشهيرة، مما يجعلها قادرة على تسيير نفسها ذاتيا، لتأتي الدولة وتضخ في خزينها مبلغا ضخما في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات العمومية خصاصا مهولا في الميزانيات المرصودة.

إلى ذلك تحاشى الداودي، الإجابة عن أسئلة النواب البرلمانيين بهذا الخصوص، مشيرا أنه على النواب أن يستدعو الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، مشيدا في السياق ذاته بجامعة الأخوين، معتبرا أنها مؤسسة عمومية أسدت خدمات للدولة، وأن ظروف وأهداف إحداثها معروفة.